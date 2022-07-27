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مساعد الخارجية الإيرانية: طهران تتابع قضايا الاتفاق النووي بكل حسم واقتدار

مساعد الخارجية الإيرانية: طهران تتابع قضايا الاتفاق النووي بكل حسم واقتدار
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" على متابعة قضايا الاتفاق النووي من قبل الحكومة الإيرانية بكل حسم واقتدار؛ قائلا إن وزير الخارجية الإيراني يجري في هذا الإطار مباحثات يوميا مع نظرائه لدى الدول العربية.

العالم - ايران

وفي معرض الإشارة إلى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها، قال مساعد الخارجية : تجمعنا علاقات طيبة مع قطر؛ حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، وهو مرشح للزيادة وصولا إلى 3 مليارات سنويا.

وأضاف أن "السعودية تسعى لتوسيع نطاق المفاوضات السياسية معنا، ونحن لدينا ذات الرؤية أيضا".

وحول السياسات المبدئية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية في التعامل مع الخارج؛ نافيا الشبهات في هذا الخصوص، أوضح "ذلك لا يعني قطع العلاقات مع أوروبا مثلا، وقد حققنا الكثير من الإنجازات الاقتصادية على صعيد التعاون مع بلدان العالم بما فيها أوروبا".

ولفت صفري أيضاً بأن هناك دول أوروبية اذعنت بأخطائها في أسلوب التعامل مع إيران؛ لافتا في هذا الخصوص إلى زيارة وفد ألماني لطهران حاليا، "ليعلن تراجعه عن نهجه السابق وفتح صفحة جديدة معنا".

وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، لفت مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إلى أن أميركا تروج على الدوام أن الصين وروسيا قوتان حديثتا العهد؛ مبينا أن: الأميركيين يطلقون هذه التصريحات انطلاقا من غطرستهم لكن الحقيقة هي أن روسيا لطالما كانت واحدة من القوى العسكرية والصين قوة اقتصادية عالميا.

كما نوه إلى دأب الحكومة على اتباع توجيهات قائد الثورة الإسلامية وتأكيد سماحته على زيادة صادرات الشركات المعرفية المحلية؛ قائلا: إن حجم الصادرات التي سجلته الشركات المعرفية الإيرانية في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ 600 مليون دولار؛ والتقديرات تشير إلى ارتفاع هذا العدد وصولا لحجم الملياري دولار بنهاية العام الجاري.


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