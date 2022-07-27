مراسل العالم: تظاهرات احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا في بث مباشر من بغداد ان التظاهرات في ساحة التحرير لم تتبنها أي جهة سياسية على سبيل المثال التيار الصدري أو اي جهة سياسية في العراق، أنما جاءت عبر الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن المتظاهرين تجمعوا ب في ساحة التحرير، و عبروا جسر الجمهورية متجهين نحو المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزراة التخطيط.

وأضاف، آلاف المتظاهرين يشاركون في هذه المظاهرات، مطلقين شعارات احتجاجية على الوضع السياسي في العراق، والوضع الخدمي في العراق، من قبيل هتافات "بروح بالدفع نفديك يا عراق" رافعين علم العراقي.

وتابع: أن المحتجين نددوا باستمرار الانسداد السياسي في البلاد، مشيرا الى ان هذه التظاهرات رغم أنها جاءت تزامنا مع اعلان الاطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي، لكن المتظاهرين حتى الان لم يرفعوا اي شعار يرفض ترشيح السوداني.

وأوضح مراسلنا أن الشعب العراقي مستاء من انعدام الخدمات والفساد المستشري في البلاد.

وأشار مراسل قناة العالم إلى أنه لم تتبنى اي جهة سياسية مسؤوليتها عن التظاهرات، موضحا أن التيار الصدري لم يتبنى اي موقف ولم يدعو لاي تظاهرات ضد ترشيح السوداني.

كما اردف، أن التوقعات تشير الى ان بعض المحافظات الجنوبية قد تشهد تظاهرات مماثلة.

وأوضح مراسلنا، أن هناك بوادر للخروج من الانسداد السياسي بعد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء مشيرا الى أن هناك أنباء عن انعقاد جلسة في البرلمان العراقي يوم السبت المقبل.

ولفت مراسلنا الى ان محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء العراقي يمتلك تاريخا عريقا ويحظى بتاييد التيارات الكردية والسنية.

وأشار مراسلنا الى ان الاسبوع المقبل قد يشهد العراق الانفراج في موضوع تعيين رئيس الجمهورية.