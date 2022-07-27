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وفد صهيوني يتوجه الى موسكو لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية

وفد صهيوني يتوجه الى موسكو لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الاعلام الروسية بأن وفدا "إسرائيليا"، بناء على تعليمات من رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي يائير لبيد، يغادر مساء اليوم الأربعاء إلى موسكو لبحث ملف مكتب وكالة الهجرة اليهودية (سخنوت) بروسيا.

العالم - الاحتلال

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال يتوجه الوفد "الإسرائيلي" إلى موسكو مساء اليوم الأربعاء لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية في روسيا.

ووفق موقع هآرتس فإن "رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد أرسل وفدا للقاء المسؤولين الروس في موسكو مساء اليوم الأربعاء، وعقد اجتماعات معهم ، "حيث لا تزال العلاقات بينهما هشة بسبب تهديدات الكرملين بإغلاق عمل الوكالة اليهودية".

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن "خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة".

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد" ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.

هذا وأعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن "وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها".

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى الكيان الاسرائيلي.

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