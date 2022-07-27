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روسيا تهدد بـ"رد صارم" على زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف

روسيا تهدد بـ
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه في حال استخدمت القوات الأوكرانية الأسلحة أمريكية أو أسلحة حلف الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية فإن العواقب ستكون أكثر خطورة.

العالم - روسيا

يتبع..

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روسيا تهدد بـ"رد صارم" على زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف

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