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نمو بـ31% في صادرات إيران إلى الصين خلال نصف عام

نمو بـ31% في صادرات إيران إلى الصين خلال نصف عام
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفادت أحدث إحصائيات دائرة الجمارك الصينية بارتفاع صادرات إيران إلى الصين بنسبة 31 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، كما تشير إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 8 مليارات دولار في هذه الفترة.

العالم – إيران

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المبادلات التجارية مع إيران شهدت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت صادرات إيران إلى الصين نموا بنسبة 31 في المائة في النصف الاول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما بلغت قيمتها 4 مليارات و 81 مليون دولار في نفس الفترة.

وشهدت صادرات الصين إلى إيران خلال شهري يونيو ويوليو نموا بنسبة 16 في المائة وبلغت قیمتها 4 مليار ات و 182 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، بلغ إجمالي التجارة العالمية للصين في النصف الأول من العام الجاري 3079 مليار دولار بحيث كانت حصة تصدير البضائع 1732 مليار دولار فيما بلغت قيمة استيراد السلع 1347 مليار دولار في هذه الفترة.

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