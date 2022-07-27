شاهد.. من يقف وراء احتجاجات بغداد؟

العالم - خاص بالعالم

وقال البرزنجي في بث مباشر مع قناة العالم الاخبارية، إن هناك جهات سياسية ترى نفسها خسرت في ميدان السياسية، لذا تسعى الى اثارة الشارع العراقي لتنال مرادها.

وأضاف، أن الاطار التنسيقي رشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء حيث بات هذا الامر محسوم في البيت الشيعي، والعقدة مازالت في البيت الكردي ومازال الانقسام سيد الموقف، حيث لم يتفقان الحزب الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يتفقان على تسمية مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح المحلل السياسي، أن انتخاب المرشح للرئاسة سيتم في البرلمان يوم السبت القادم في حال عدم توصل التيارات الكردية لمرشح واحد.

هذا وقد تجمع عشرات العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد تنديدا بالانسداد السياسي وتأخير تشكيل الحكومة



واتجهت التظاهرات التي دعت اليها مواقع التواصل الاجتماعي نحو المنطقة الخضراء واطلق المتظاهرون هتافات تنديدا بانعدام الخدمات والفساد المستشري وطوقت قوات الامن هذه التظاهرات لمنع دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء واجتيازهم للكتل الكونكريتية لكنها تراجعت فيما بعد حيث دخل المحتجون الى المنطقة الخضراء.

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