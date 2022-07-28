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الإمارات وتركيا تبحثان 'اتفاق الحبوب' وتصديرها عبر البحر الاسود

الإمارات وتركيا تبحثان 'اتفاق الحبوب' وتصديرها عبر البحر الاسود
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتركيا مولود تشاووش أوغلو اتفاق إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بمشاركة الأمم المتحدة حول تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

العالم - الامارات

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الأربعاء بين بن زايد وأوغلو تناول عددا من القضايا الثنائية والدولية.

ووصف عبد الله بن زايد الاتفاق بـ"الخطوة المهمة التي تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو إيجاد حلول فاعلة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية.

بدورها ذكرت وزارة الخارجية التركية أن أوغلو بحث مع عبد الله بن زايد "العلاقات الثنائية"وأن الأخير هنأ تركيا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول.

وكانت أوكرانيا قد وقعت الجمعة، على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أيضا أن يتم التوقيع على نفس الوثيقة، بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.

وبحسب نص الوثيقة فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة فقط على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.

المصدر: روسيا اليوم عن وزارة خارجية الإمارات + الأناضول

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