ماذا قال السيد نصرالله حول إستقدام الفيول الإيراني؟

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آخر هذه المبادرات كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول إستقدام الفيول الإيراني من أجل تشغيل شركات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

وجاءت تعليقات كثيرة من الناشطين تأييدا لمبادرة السيد نصرالله: في هذا السياق غرد "محمد سلامة": لو كان في هذه الدولة رجال أحرار لسارعوا الى قبول الهبة الإيرانية بتأمين الفيول لمحطات الكهرباء لكن أنتم بجنسياتكم وحساباتكم المصرفية وعائلاتكم وشركاتكم تحت رحمة موظف في السفارة الأميركية إنها لجريمة أن يبقى الجبناء في مواقع السلطة في لبنان.

"فادي سباعي" بدوره علق: إقبلوا بعرض الفيول الإيراني المجاني وقدموا الدليل لجمهوركم وللعالم أن إيران وسماحة السيد يناورون ولن يفوا بما وعدوا به!. إن كذبوا ستكسبون في السياسة ما لم تكسبوه في الحرب!. وإن صدقوا ستنقذوا لبنان من العتمة دون ان يدفع قرش واحد.. جربوه.. وسيندم كل حاقد.

أما "أبو إلياس" فكتب: مسألة قبول الفيول الايراني عند رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة عند الامريكان، والامريكان عند الاسرائيلي، "وحلها اذا بتنحل.