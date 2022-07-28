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 قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

 قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش واعتقالات، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدتي يعبد واليامون، فيما اقتحمت بلدة برقين أيضاً، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب المدينة، وسط اندلاع مواجهات.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزليهما.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، هما الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة غربها، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الدوحة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.

وداهمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سهيل عثمان حامد وإحسان محمود حامد، بعد اقتحام منزليهما في بلدة سلواد شرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود صافي عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون برام الله، فيما اعتقلت المواطن سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال المدينة، وداهمت منزل المواطن محمد حميدات وفتشته، وصادرت مبلغا ماليا.

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