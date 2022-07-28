أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 يوليو 2022

كيهان ..

مطالبات شعبية وسياسية بالعراق بإخراج القوات التركية بالقوة او بالدبلوماسية من الأراضي العراقية

وطن امروز ..

أنباء عن تحرك الجيش العراقي لنشر وحدات عسكرية على إمتداد الحدود مع تركيا

ايران ..

حركة حماس .. مسيرات أبابيل ستدخل الميدان في أية حرب مقبلة مع الكيان الصهيوني

آرمان امروز ..

واشنطن تقول إنها تدرس مسودة إتفاق أوروبية بشأن إحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

إتساع دائرة الشكوك بأمريكا حول مستقبل بايدن في ظل ضعف إدارته وتردي صحته

مردم سالاري ..

حشود عسكرية تركية وسورية, وإحتمال إندلاع حرب في المناطق الحدودية بين البلدين

جوان..

القوات السورية تؤكد جهوزيتها التامة لمواجهة أي هجوم للجيش التركي

سياست روز ..

الصين تلوح بإحتمال إيجاد منطقة حظر جوي وبحري حول تايوان لمنع زيارة بيلوسي

عصر ايرانيان ..

مخاوف أمريكية من تفجر خلافات أوروبية بشأن الغاز تضعف موقف أوروبا بالأزمة الأوكرانية

اطلاعات ..

هجمات تستهدف القنصلية التركية بالموصل ومواقع عسكرية تركية بكردستان العراق

آفتاب يزد..

الحكومة العراقية تتهم تركيا بعد الجدية في فتح تحقيق حول الهجوم على دهوك

جمهوري اسلامي ...

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تراجع إهتمام المحافل والأوساط الدولية بالقضية الفلسطينة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الاستفتاء العام على الدستور الجديد في تونس في مقالها ( قادة المعارضة يدعون قيس سعيد للإستقالة )..

تونس مقبلة على ايام صعبة كما يبدو, فالاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر ازمة جديدة رغم تمخضه عن تأييد ساحق من الناخبين لهذا الدستور .

الأزمة الجديدة تتمثل بضعف المشاركة بالإستفتاء حيث لم تتجاوز عن السبعة والعشرين بالمئة, وهذا يعني عمليا رفض أغلبية التونسيين له.

وفي هذا السياق, دعا قادة احزاب المعارضة في اجتماع " لجبهة الخلاص الوطني " التي شكلتها هذه الاحزاب ومن بينها حزب حركة النهضة, رئيس الجمهورية للاستقالة مؤكدين ان الاستفتاء بين فشل وعزلة سعيد . هذه الجبهة طالبت ايضا باجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية لاعادة الاستقرار للبلاد .

ان التعقيدات الجديدة التي اوجدها هذا الاستفتاء ونتائجه وظروفه على المشهد التونسي تجعل من الصعب التكهن في المسار الذي ستأخذه الاحداث في هذا البلد وفي مستقبل تجربيته الديمقراطية الهشة.

آرمان ملي ..

كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها ( ماذا وراء سياسة تركيا الهجومية )..تركيا دخلت مدار الازمة السورية وارسلت قوات لشمال سوريا مبررة الامر بضمان الامن القومي التركي مقابل تهديدات امتدادات حزب العمال الكردستاني التركي بين اكراد سوريا, لكنها اي تركيا عمدت لدعم قوى وفصائل مسلحة سورية مناهضة لدمشق واقامت كانتونات بادارة تركية في سوريا.

إن تركيا تبرر منذ سنوات تدخلاتها العسكرية في العراق بنفس الذريعة وتقيم معسكرات في عمق الأراضي العراقية والواقع هو ان التدخلات العسكرية التركية بسوريا والعراق باتت تاخذ طابع احتلال ومحاولات لتغيير هوية المناطق التي تحتلها, الامر الذي بات يطرح تساؤلات عن نوايا انقرة الحقيقية , نوايا قد ترتبط باحلام عثمانية وبالاستحواذ على مناطق غنية بالنفط والغاز.

كيهان ..

حول الاجواء بين العراق وتركيا نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن( عزم العراق على إخراج القوات التركية ) جاء فيه ..الحكومة العراقية اكدت عزمها على طرد القوات التركية من الاراضي العراقية بكل السبل الممكنة , وهذا التأكيد ترافق مع تحرك العراق دبلوماسيا بدعوة مجلس الامن الدولي لاصدار قرار يطالب بخروج القوات التركية من العراق , وفي نفس الوقت تسارعت وتيرة الهجمات التي تستهدف مواقع الجيش التركي بشمال العراق و هجمات بالمسيرات وبالقذائف الصاروخية , كما تعرضت القنصلية التركية بالموصل لهجوم ايضا.

على صعيد اخر اكدت الخارجية في معرض ردها على ادعاءات انقرة (اَن أية حكومة عراقية منذ عام 2003 لم تطلب من تركيا إرسال قوات لشمال العراق) كما ان الاتفاقية الامنية الحدودية لا تسمح با تحرك تركي يمس بالسيادة الوطنية العراقية

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الافغاني في مقالها ( هدنة مؤقتة بين طالبان ومسعود).. يبدو ان المفاوضات بين حركة طالبان وممثلين عن "جبهة المقاومة الوطنية الافغانية " بزعامة احمد شاه مسعود قد تمخضت عن اتفاق وقف مؤقت لوقف الطلاق النار في منطقة وادي بنجشير.

إن إجراء مثل هذه المفاوضات دليل بحد ذاتها على عدم سيطرة طالبان على وادي بنجشير الإستراتيجي بالكامل كما تدعي والمسألة هنا هي ان سقف مطالبات الجانبين يجعل من الصعب تصور وجود آفاق واقعية لابرام اتفاق حقيقي في مثل هذه المفاوضات , فطالبان تريد تجريد انصار احمد شاه مسعود من السلاح وفي الوقت الذي يرى فيه الاخير وجبهة المقاومة التي يتزعمها ان مثل هذا الامر بمثابة انتحار كامل , وفي المقابل يريد مسعود من وراء هذه المفاوضات دفع طالبان لقبول مبدأ المشاركة في السلطة , وهو مبدأ يتنافى مع رؤية طالبان وايدلوجيتها التي تدور حول محور نظام الامارة الاسلامية بالمفهوم الطالباني .

مردم سالاري ..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا يتحدث عن ( قلق أمريكا من تشرذم أوروبي إزاء أوكرانيا ) جاء فيه ..اوروبا مقبلة على شتاء قارس في ظل تسارع وتيرة النقص في امدادات الغاز من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الحرب الاوكرانية . ان اوروبا تشهد جدلا ساخنا حول هذه العقوبات مع تململ العديد من بلدانها خوفا من تفاقم اوضاعها الاقتصادية بسبب هذه العقوبات نفسها .

لذلك كله أبدت الإدارة الأمريكية قلقها العميق من حدوث شروخ في موقف بلدان الإتحاد الأوروبي مقابل روسيا والحرب الأوكرانية.

وسارعت واشنطن لارسال مسؤول كبير بوزارة الطاقة لباريس للتباحث حول سبل الحد من ازمة الطاقة باوروبا للحيلولة اهتزاز الموقف الغربي بشكل عام مقابل روسيا. وهناك من يعتقد بواشنطن وبروكسل ان ازمة الطاقة هذه, اختبار جدي لمدى قدرة الاتحاد الاوروبي على الصمود مقابل ضغوط الطاقة الروسية.