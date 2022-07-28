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شاهد.. السبب الرئيسي كي تطلق كوريا الشمالية تهديداتها

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير العسكري والاستراتيجي د. امين حطيط ان التصعيد الكوري الشمالي جاء نتيجة المشهد الدولي الجديد بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

العالم - آسيا و الباسفيك

وفي حوار مباشر مع قناة العالم اكد حطيط على ان المعسكر الغربي تلقى صفعة بعد العملية العسكرية الروسية وعجز عن تحقيق اهدافه، وبالتالي نرى أن مشهدا دوليا جديدا وعالما متعدد الاقطاب قيد التشكيل.

وتابع: ترى بيونغ يانغ ان من مصلحتها ان تفرض وجودها على هذا العالم بقوتها العسكرية التي تملكها كدولة نووية.

وأشار الى ان المفهوم الاستراتيجي للحلف الاطلسي الذي صدر قبل شهر وركز على منطقة الشرق الاقصى وتوجه بقيادة اميركية لاحتواء القوى الصاعدة كالصين وكوريا الشمالية.

وبالتالي اعتبر حطيط ان ما جاء من تهديد على لسان رئيس كوريا الشمالية هو نوع من العمل العسكري الدفاعي الذي يُفهم الغرب بان اي احتكاك او اي عمل عسكري من اجل احتواء القوى الصاعدة في منطقة الشرق الاقصى سيقابل بعمل عسكري نووي رادع وهذا الامر يخيف الغرب اكثر من اي فعل آخر.

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