آخر الاوضاع بعد انسحاب الصدريين من البرلمان العراقي

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا أن الطرق التي اغلقت يوم امس سرعان ما اعيد افتتاحها والحياة عادت الى مجاريها.

واكد مراسلنا، أن تغريدة السيد مقتدى التي اصدرها مؤخراً هي التي سحبت انصاره من مجلس النواب والمنطقة الخضراء، وكانت التغريدة رسالة سريعة وواضحة التي أعادت المتظاهرون الى ادراجهم.

وانسحب أنصار زعيم التيار الصدري من البرلمان العراقي بعد اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

واقتحم متظاهرون أمس الاربعاء مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بعد تظاهرات شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة لمنازلهم بعدما عبّر عن دعمه لاقتحام البرلمان العراقي، معتبراً ما حصل كان رسالة عفويّة.

والتفاصيل في الفيديو المرفق..