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شاهد.. هل تهديدات كوريا الشمالية امر طبيعي؟

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي عبدالمسيح الشامي أن من الطبيعي ان تتصرف كوريا الشمالية مع أميركا بمنطق التهديد، لأن واشنطن تصنفها كدولة عدوة.

العالم - آسيا والباسفيك

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد الشامي، أن اميركا لا تفهم إلا منطق القوة، ولابد ان يكون هنالك موقف لحماية كوريا الشمالية لنفسها من خلال استراتجية عسكرية ودفاعية مقابل هذه القوة الامبريالية التي تستعمل قوتها للنيل من استقلال واستقرار الدول.

وحول دور كوريا الجنوبية في هذا التصعيد قال الشامي: ان واشنطن تستخدم كوريا الجنوبية كمنصة لاستفزاز كوريا الشمالية وبالتالي لايوجد فرق كبير بين مواقف كوريا الجنوبية واميركا.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد اعلن استعداد بلاده، لنشر قوات الردع النووي تحسباً لأيِ صدام عسكري مع الولايات المتحدة.

كما هاجم كيم حكومة كوريا الجنوبية واتهمها بالسعي لتعجيز بلاده على نحو استباقي، وهدّدها بأنّها ستقابل برد فعل صارم وإبادة.

والتفاصيل في الفيديو المرفق..

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