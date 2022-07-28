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في اول زيارة له لأوروبا بعد مقتل خاشقجي..

ماكرون يستضيف إبن سلمان اليوم.. وهذا ما سيتم بحثه

ماكرون يستضيف إبن سلمان اليوم.. وهذا ما سيتم بحثه
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن إيمانويل ماكرون سيستقبل مساء الخميس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على "عشاء عمل" في قصر الإليزيه.

العالم - السعودية

من المقرر ان يستضيف ماكرون إبن سلمان لإجراء محادثات في باريس، مساء اليوم رغم انتقادات الإعلام الفرنسي والأوروبي بأن الدعوة غير مناسبة بعد أربع سنوات فقط من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، أن الموضوعات التي من المقرر طرحها خلال الاجتماع تشمل إمدادات الطاقة مع تزايد القلق بشأن نقص محتمل في الكهرباء في جميع الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، لوكالة "فرانس برس": "أشعر بقلق عميق من الزيارة، بسبب ما تعنيه لعالمنا وما تعنيه لجمال خاشقجي وأمثاله"، بحسب الوكالة.

وتمثل هذه الزيارات أول زيارة لمحمد بن سلمان إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

وأضافت كالامارد أن استقبال ولي العهد من قبل زعماء العالم "كان صادمًا نظرًا لأن العديد منهم أعربوا في ذلك الوقت عن التزامهم بعدم إعادة محمد بن سلمان إلى المجتمع الدولي"، على حد تعبيرها.

المصدر : سبوتنيك

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