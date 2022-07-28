مصادر عراقية: الكاظمي يعين مديرا جديدا لمكتبه ووكيلا لجهاز المخابرات

العالم - العراق

وقال المصدر، لموقع (بغداد اليوم)، إن " الكاظمي اصدر امرا بتعيين عامر الحلو الموسوي بمهام الوكيل لرئيس جهاز المخابرات العراقي".

واصاف، أنه "الكاظمي اصدر ايضا امرا بتعيين ابراهيم الزبيدي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء خلفا لرائد جوحي".

هذا وكشف مصدر حكومي عراقي مطلع، في وقت سابق، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عيّن مدير مكتبه رائد جوحي رئيساً لجهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر لموقع (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي كلّف مدير مكتبه رائد جوحي بمهام رئيس جهاز المخابرات العراقي، وكتاب التكليف سوف يصدر بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".