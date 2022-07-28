قديروف مخاطبا سلطات كييف: سيصل مقاتلونا إليكم قريبا

العالم – أوروبا

وبحسب"نوفوستي" يظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق، والذي نشر اليوم الخميس على قناة قديروف في موقع"تلغرام"، اصطفاف مقاتلين وعلى صدوهم كتبت بالأسود والأبيض "إلى كييف"، فضلا عن المعدات المدرعة والخاصة على أرض العرض التي تحمل نفس النقش.

وكتب الرئيس الشيشاني مخاطبا السلطات الأوكرانية بقوله: "يجب على نخبة كييف، الجالسين على الكراسي الدافئة في مكاتبهم الذهبية، أن يعلموا أن المحاربين سيقرعون أبوابهم قريبا، أولئك الذين امتلأت قلوبهم بالغضب بسبب أوامركم الإجرامية. ستلحق بكم عواقب ما كنتم تفعلونه لمدة ثماني سنوات طويلة. هذا لا يمكنكم الشك فيه".

علاوة على ذلك، أكد قديروف أن المقاتلين الشيشان مستعدون لاقتحام أي منطقة سكنية، مشددا على أنه "بأمر من القائد الأعلى فلاديمير بوتين، كل هؤلاء المقاتلين مستعدون لاقتحام أي منطقة. إذا كان هناك أمر، فستكون هناك نتيجة. هذه حقيقة لا يمكن دحضها. نحن مع روسيا، من أجل عالم خال من القومية المتطرفة".