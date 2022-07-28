الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قديروف مخاطبا سلطات كييف: سيصل مقاتلونا إليكم قريبا

قديروف مخاطبا سلطات كييف: سيصل مقاتلونا إليكم قريبا
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطع فيديو تظهر فيه القوات الخاصة الشيشانية استعدادها لتحرير كييف من "شر عالمي" من الدرجة الأولى.

العالم أوروبا

وبحسب"نوفوستي" يظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق، والذي نشر اليوم الخميس على قناة قديروف في موقع"تلغرام"، اصطفاف مقاتلين وعلى صدوهم كتبت بالأسود والأبيض "إلى كييف"، فضلا عن المعدات المدرعة والخاصة على أرض العرض التي تحمل نفس النقش.

وكتب الرئيس الشيشاني مخاطبا السلطات الأوكرانية بقوله: "يجب على نخبة كييف، الجالسين على الكراسي الدافئة في مكاتبهم الذهبية، أن يعلموا أن المحاربين سيقرعون أبوابهم قريبا، أولئك الذين امتلأت قلوبهم بالغضب بسبب أوامركم الإجرامية. ستلحق بكم عواقب ما كنتم تفعلونه لمدة ثماني سنوات طويلة. هذا لا يمكنكم الشك فيه".

علاوة على ذلك، أكد قديروف أن المقاتلين الشيشان مستعدون لاقتحام أي منطقة سكنية، مشددا على أنه "بأمر من القائد الأعلى فلاديمير بوتين، كل هؤلاء المقاتلين مستعدون لاقتحام أي منطقة. إذا كان هناك أمر، فستكون هناك نتيجة. هذه حقيقة لا يمكن دحضها. نحن مع روسيا، من أجل عالم خال من القومية المتطرفة".

روابط ذات صلة

الحرائق الواسعة تواصل اجتياح اوروبا ونصف أراضيها تواجه خطر الجفاف

ايران حققت نموا في صادراتها الى اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا واوروبا

شاهد.. ما الواقع الاوروبي الخطير الذي دفع باستئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران؟

بالفيديو.. اطماع اوروبا تدفعها لدعم ترشح كييف للناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاووش أوغلو: التفاوض سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الخبراء يحذرون من عودة فقدان حاسة الشم الناجم عن "كوفيد" مع متحوّر BA.5!

مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية

وزارة الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني قام بتسميم آبار "بوباسنايا" قبيل انسحابه

طعام شائع قد 'يسرّع' الإصابة بالخرف!

تتويج ناشئة إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية