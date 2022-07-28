لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني في طشقند

العالم – أوروبا

وبحسب «سبوتنيك»، فقد عقدت المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وقال لافروف لوزير الخارجية الصيني الذي لم يكن متأكدا مما إذا كان سينزع الكمامة: «لا داعٍ لارتداء الكمامة، أنت بأمان هنا»، ليرد الدبلوماسي الصيني على لافروف: «نحن نثق في بعضنا البعض».

وأشار لافروف إلى أن المحادثات السابقة مع نظيره الصيني عقدت منذ وقت ليس ببعيد في مدينة بالي.

وأضاف الوزير الروسي: «هذا يؤكد فقط ما يقوله الأصدقاء الصينيون عن هذا (قاصدا اللقاءات)، وأنا أقتبس: لا يُعرف الشخص بشكل حقيقي إلا مع مرور الأعوام. في حالتنا (لافروف ويي)، هذه صداقة، أثبتت على مر السنين».

وشدد لافروف على أن العالم الآن يتحول نحو مزيد من التنوع والتوازن وأشكال تفاعلية بشكل شامل، متابعًا: «هذا التطور تدعمه العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين ومعظم الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسعى إلى اتباع سياسة مستقلة».

وأكد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا الاتحادية راضية عن التفاعل في منظمة شنغهاي للتعاون وأن موسكو تلاحظ النمو المطرد للنطاق الجغرافي ومحتوى أنشطة هذه المنظمة.



وأردف: «أنا متأكد من أن اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون، الذي سيعقد غدا، سيضع أساسا جيدا لدفع تعاوننا قدما والتحضير للاجتماع القادم لمجلس رؤساء المنظمة».