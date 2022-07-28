الرئيس الإيراني: أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا

العالم - إيران

وقال الرئيس الإيراني في كلمة بمحافظة همدان غربي البلاد: "أي شخص يريد التعرض لبلادنا وأراضينا، لن نتركه، وسوف نجعله يشعر بالندم، هذا الردع حاليا قائما على ارض الواقع، ولاننتظر أن يحصل في المستقبل، بمعنى انه لا أحد سوف يفكر بالاعتداء على التراب الايراني، ناهيك عن الاقدام على هذه الخطوة".

وشدد على أن القوات المسلحة الايرانية حققت العديد من الانجازات خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وإن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد ضد ايران.

كما أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن الحرب اليوم حرب إرادات، وقال إن البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران.



وأضاف رئيسي، أن متحدث البيت الابيض اعترف بشكل فاضخ بهزيمته امام ايران، ما يعكس انتصار الشعب الايراني وصوابية اعتقاده.

وتابع أن العدو عقد الارادة للوقوف امام ارادة الشعب الايراني لكن هذا الشعب قرر الصمود بوجه الحظر والصعاب، كما اعتبر أن أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي انتاج للقوة.