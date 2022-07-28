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منصور: القيادة تجري اتصالات لطرح عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

منصور: القيادة تجري اتصالات لطرح عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، "إنَّ اتصالات تجريها القيادة على أعلى المستويات برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك حفاظا على حل الدولتين".

العالم ـ فلسطين

وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تجريها القيادة برئاسة الرئيس تتم مع رؤساء الدول ومنهم الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعضاء مجلس الأمن للمطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة كي لا نبقى رهينة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن المطالب الفلسطينية طرحت في كلمة دولة فلسطين خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، ويجري تدارسها من قبل أعضاء المجلس، على أن يكون هناك رد عليها في الفترة المقبلة.

وشدَّد منصور على أهمية تحمُّل المجتمع الدَّولي لمسؤولياته بتوفير الحماية الدَّولية لشعبنا والحفاظ على حلِّ الدَّولتين، في ظلِّ سياسة الأبرتهايد التي ينتهجها الاحتلال.

وبشأن الهجوم الذي شنَّه ممثِّل كيان الاحتلال جلعاد أردان على الرئيس عباس خلال جلسة مجلس الأمن، أكَّد منصور أن كلام المندوب الإسرائيلي مرفوض ولم يكترث أحد لما قاله، ولن ننتظر تقييما لقيادتنا وشعبنا من أناس يمارسون الإرهاب علينا.

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