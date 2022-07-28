بالفيديو.. الرئيس الإيراني: الحرب اليوم حرب إرادات

العالم - خاص بالعالم

واكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال كلمة له في محافظة همدان غرب ايران، بأن البيت الابيض اعترف بهزيمته.

وشدد الرئيس الايراني على ان الحرب اليوم حرب إرادات، وقال إن متحدث البيت الابيض اعترف بشكل علني بهزيمته امام ايران، وهذا يعكس انتصار الشعب الايراني وصوابية اعتقاده.

واكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. موكدا وإن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد ضد ايران.

وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: إن "أي شخص يريد التعرض لبلادنا وأراضينا، لن نتركه، وسوف نجعله يشعر بالندم، هذا الردع حاليا قائما على ارض الواقع، ولاننتظر أن يحصل في المستقبل، بمعنى انه لا أحد سيفكر بالاعتداء على التراب الايراني، ناهيك عن الاقدام على هذه الخطوة".

وفي اطار الإقدار الايراني الذي أكد عليه رئيسي، إعتقلت استخبارات قوى الأمن الداخلي الايرانية (فراجا) شبكة تجسس ارهابية جديدة تعمل لصالح الموساد الاسرائيلي، والقت القبض على زعيمها وعناصرها، مضيفة أن جهاز المخابرات الصهيوني "الموساد" استدرج عناصر الشبكة بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية مشيرة ان الشبكو مؤلفة من خمسة أشخاص كانوا يقومون بجمع معلومات من المناطق المهمة والحيوية في البلاد.

وياتي هذا الاعلان بعد ساعات قليلة من كشفت وزارة الامن الايرانية المزيد من تفاصيل عن عملية تفكيك خلية ارهابية تابعة للكيان الصهيوني اعتقلت قبل أيام، وكانت تنوي تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية داخل إيران.

وقالت الوزارة ان عناصر فريق العمليات في هذه الخلية، هم من اعضاء زمرة "كومولة" الارهابية العميلة، وقد تم اختيارهم وترشيحهم لعمالة الموساد، مباشرة بواسطة متزعم الخلية "عبدالله مهتدي"، ولفتت أن الخلية دخلت الى ايران عبر منطقة كردستان العراق مشددة ان هذه الخلية كانت مجهزة باسلحة ومعدات متطورة وان هدفها كان القيام باعمال ارهابية.

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