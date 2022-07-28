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بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة.. ماذا عن التمديد؟ 

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

مع بداية العد العكسي، لانتهاء فترة التمديد الثاني للهدنة الاممية جدد " مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الاعلى التأكيد على التمسك بموقف المجلس السابق حول التمديد، والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها لمدة ستة أشهر.

العالم - المشهد اليمني

وقال المشاط انه من الضرورة البت في معالجة القضايا الإنسانية أولا، ومن أبرزها صرف الرواتب والفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وفك الحصار عن ميناء الحديدة وألمح المشاط إلى إمكانية رفض صنعاء التمديد في ظل الانتهاكات، والتجاوزات المستمرة للهدنة الإنسانية من قبل التحالف السعودي الإماراتي وفصائله العسكرية، مضيفا أن احتجاز دول التحالف لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة على المحك.

الى ذلك وصل المبعوث الامريكي لليمن "تيم ليندر كينغ" الى المنطقة وقالت الخارجية الامريكية انه سيعمل على حث الاطراف على تمديد الهدنة.

  • فهل سيتم تمديد الهدنة؟
  • هل ستقبل دول العدوان شروط صنعاء؟
  • هل بالفعل هناك رغبة امريكية لتمديد الهدنة؟

هذه الاسئلة و سواها ناقشها برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة:

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد

الإعلامي اليمني اسماعيل المحاقيري

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بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة.. ماذا عن التمديد؟ 