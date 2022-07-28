شاهد.. روسيا تعلن سيطرتها على بحر آزوف

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واوضح "إيغور أوسيبوف" أن القطع البحرية لبلاده تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى ما وصفها منشآت القوات المعادية.

ولحق بهذا التصريح الاعلان عن استهداف ضربة روسية، مستودعات في كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا موقعة عشرات العسكريين بين قتيل وجريح.



وقال قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود الأدميرال إيغور أوسيبوف: "يتكبد العدو خسائر كبيرة، دمرت قواتنا ستة مستودعات ذخيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة ميكولايف، كذلك دمرت طائرتنا منصة لإطلاق منظومة صواريخ أرض-جو أوكرانية من طراز C-300 بالقرب من كراماتورسك".



في المقابل أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن نحو ستة صواريخ كروز روسية، استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئيًا.

وكشفت الهئية ايضا عن استهداف منطقة تشرنيغيف شمالي أوكرانيا بقاذفات صواريخ متعددة أطلقت من بيلاروسيا المجاورة مقرة بوقوع خسائر' في صفوف الجيش الأوكراني.

الحكومة الأوكرانية اعترف ايضا بالتقدم الروسي في بعض الجبهات، وطلبت من المدنيين في إقليم دونباس المغادرة فورا.



وقالنائب رئيس قسم العمليات بالجيش الأوكراني أوليكسي هروموف: "تمكنا من الحاق ضرر كبير بجسر أنتونيفسكي وبنيته، نعتقد أن العدو سيحاول مرة أخرى إصلاحه لكن أوكرانيا مستعدة للرد على جهود روسيا لإصلاح الجسر".

واعترفت موسكو بقصف جسر انتونيفسكي بصواريخ (HIMARS) الامريكية، واعلنت اعتقال من 21 شخصا وصفتهم بالمتواطئين مع الجيش الأوكراني.

وردت القوات الروسية بقصف نقاط عسكرية اوكرانية في أرتيموفسك، بصواريخ عالية الدقة وقتل ما يصل إلى سبعين فردا وتدمير أكثر من خمس مدرعات، ما افقد الاوكران القدرة القتالية تمامًا في منطقة خيرسون كذلك قتل أكثر من 130 جنديًا اوكرانيا في المنطقة ذاتها بضربات جوية روسية.

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