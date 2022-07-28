إعداد وثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا

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وقال فاطمي أمين خلال لقائه وزير الصناعة البيلاروسي اثناء زيارته الحالية إلى بيلاروسيا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين: في السنوات الماضية، كان للبلدين تفاعلات عديدة مع بعضهما البعض، ولكن وفقًا للقدرات المتاحة، يمكننا القيام بمزيد من التعاون.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني: "إن عضوية إيران في اتحاد أوراسيا من الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى توسيع العلاقات بين البلدين، لذلك نأمل أن يتحقق ذلك في العام المقبل حسب المحادثات".

وشدد على أن اقتصادات البلدين تكمل بعضها البعض، وأضاف: "تمتلك بيلاروسيا قدرات يمكنها، إذا ارتبطت بقدرات إيران، أن تحدث مكاسب مهمة".

وأعلن فاطمي أمين، أن التقدم والتطور في مجال المعدات والآلات الصناعية والليزر والإلكترونيات من بين الموضوعات التي تهم الطرفين، وأضاف: من ناحية أخرى، لدينا في إيران قدرات يمكن أن تلعب دوراً مكملاً، على سبيل المثال في مجال الصناعات والمناجم.

وصرح وزير الصناعة والتعدين والتجارة أنه في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية والمعدات الطبية، بدأت اليوم إحدى الشركات الإيرانية في بيلاروسيا عملها لإنتاج المعدات الطبية الإيرانية، وقال: أهم محور لدينا في بيلاروسيا هو تطوير صناعة الأدوات الصناعية خاصة في مجال التعدين وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.

وفي هذا الاجتماع، أعرب وزير الصناعة البيلاروسي أيضا عن اهتمامه بالتبادلات التجارية مع إيران وقال: نأمل أن نتمكن خلال هذه الزيارة من الوصول إلى تفاهمات حول تصدير واستيراد المعدات والآلات.

وتأكيدا على تصريحات وزير الصناعة الايراني قال: يمكننا تشكيل مجموعات عمل في جميع المجالات المذكورة.

وأشار وزير الصناعة البيلاروسي إلى أنه بأمر من رئيس الجمهورية البيلاروسي، تقوم وزارة الخارجية في بلاده بإعداد وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات، وأعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده إلى إيران لتفعيل كل الطاقات المتاحة والوصول إلى وثيقة شاملة.