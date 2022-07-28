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مسؤول أمني إيطالي: أوكرانيا جعلت حوض المتوسط جبهة مفتوحة علينا

مسؤول أمني إيطالي: أوكرانيا جعلت حوض المتوسط جبهة مفتوحة علينا
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر إنريكو بورغي، عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أن الأزمة الأوكرانية فتحت على بلاده جبهة حوض المتوسط، مشددا على أهمية التعاون مع فرنسا.

العالم أوروبا

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية"، قال بورغي: "يجب أن يتركز هدفنا في السعي للتعاون مع الدولة الأوروبية الكبرى الأخرى المطلة على بحرنا، أي فرنسا التي وقعنا معها معاهدة كويرينالي".

وأشار عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية في تقرير أعده حول آفاق تطوير الدفاع الأوروبي المشترك والتعاون بين أجهزة المخابرات، إلى أن القارة الإفريقية تُعد حاسمة في مختلف المجالات، كالطاقة أو الهجرة، وكلاهما أساسيان في مجال الحفاظ على الأمن الأوروبي والعالمي.

وقال المسؤول إن تعزيز الظروف الأمنية في منطقة المتوسط الموسعة، إلى جانب تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، يندرجان ضمن الأسباب الأساسية التي أدت إلى إطلاق آخر المهمات والعمليات.

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