شاهد.. هكذا يحاول الكيان الصهيوني استغلال أزمة لبنان

العالم - خاص بالعالم

وقالت جبور، في حديث لبرنامج" استوديو بيروت" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تصدير اموال المطران موسى الحاج التي حملها بجعبته من الكيان الصهيوني الى لبنان من قبل الامن اللبناني، اجراء قانوني ولا غبار عليه، لانه لا يمكن لاي شخص أيا كانت صفته أو نوع الزيارة التي جاء من أجلها، بأن يدخل عبر معبر الناقورة اتيا من الاراضي المحتلة، وحاملا اموالا بمقدرا نصف مليون دولار.

وأضافت، أن الامن العام اللبناني نفذ اشارة قضائية، حيث تعتبر هذه الاشارة القانونية مبنية على القوانين اللبنانية، انطلاقا من قرار اتخذ على التفتيش على الحدود وقانون مقاطعة "اسرائيل" الصادر عن الجامعة العربية، والذي لا يزال لبنان يلتزم به.

واوضحت جبور، أن سبب تحول قضية المطران موسى الحاج الى قضية سياسية، وغاب عنها القانون والاجراءات القانوينة اللازمة، هو التلوين الطائفي والتعقيدات، السياسية السائدة على المشهد اللبناني، والحقد الذي يحمله البعض.

واشارت الكاتبة السياسية، الى ان هناك من يريد التسلل عبر الازمة اللبنانية الاقتصادية الاجتماعية ليمهد الطريق من أجل الذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكدت جبور، ان الكيان الصهيوني هو من سمح بتمرير اموال المطران موسى الحاج الى لبنان، لانه يسعى لاختراق البيئة اللبنانية من خلال الاموال والمساعدات المنقولة، من أجل التغلغل في المجتمع اللبناني.

هذا ودخل المطران موسى الحاج قادما من فلسطين المحتلة، عبر معبر الناقورة جنوب لبنان، حاملا بجعبته مبالغ مالية وأدوية ممهورة بأختام عبرية، سلة العطايا القادمة بتسهيلات اسرائيلية من قبل السلطات القضائية تطبيقا للقانون، فثارت ثائرة البعض، وادخلت القضية غرفة الانسانية من بوابة خلفية، واعميت العيون عن الباب الرئيس المتمثل بعدو صهيوني، قتل ودمر ومازال عدوا وسيبقى بختم القانون اللبناني.

قضية اخرجت من موضعها القانوني والسياسي وادخلت عنوة غرفة الطوارئ الطائفية لتثير ذوبعة في الفنجان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...