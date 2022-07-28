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تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

إيران تحذر من المساس بامنها وفرنسا تقايض بن سلمان حقوق الانسان مقابل النفط

إيران تحذر من المساس بامنها وفرنسا تقايض بن سلمان حقوق الانسان مقابل النفط
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحذير الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي من ان اي محاولة للمساس بأمن ايران ستواجه برد قاس مشيرا الى ان البيت الابيض اعترف بشكل علني بهزيمته امام ايران.

العالم - بانوراما

ويتزامن التهديد الايراني مع اعلان السلطات في طهران عن تفكيك شبكة تجسس إرهابية جديدة تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي واعتقال عناصرها، قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني يناقش: أعلان منظمتان حقوقيتان أنهما قدمتا شكوى في باريس ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا اليوم، بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.

واثارت الزيارة غضبا وصدمة لدى المدافعين عن حقوق الانسان، وقالت المحققة الاممية السابقة في جريمة خاشقجي انييس كالامار، ان زيارة بن سلمان لفرنسا لا تغير من واقع انه قاتل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما.. إيران تحذر من المساس بامنها وفرنسا تقايض بن سلمان حقوق الانسان مقابل النفط

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