إيران تحذر من المساس بامنها وفرنسا تقايض بن سلمان حقوق الانسان مقابل النفط

العالم - بانوراما

ويتزامن التهديد الايراني مع اعلان السلطات في طهران عن تفكيك شبكة تجسس إرهابية جديدة تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي واعتقال عناصرها، قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني يناقش: أعلان منظمتان حقوقيتان أنهما قدمتا شكوى في باريس ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا اليوم، بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.

واثارت الزيارة غضبا وصدمة لدى المدافعين عن حقوق الانسان، وقالت المحققة الاممية السابقة في جريمة خاشقجي انييس كالامار، ان زيارة بن سلمان لفرنسا لا تغير من واقع انه قاتل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.