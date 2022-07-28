اليمن..بيان صادر عن اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة

العالم-اليمن

وجاء في البيان هذا العمل التجسسي الإرهابي الجبان قامت به مجموعة من عناصر عسكرية واستختباراتية بريطانية وامريكية وإماراتية وعناصر من الشرطة العسكرية بالمحافظة وعملاء محليين ، وذلك عند الساعة (د1,45س ) ظهر اليوم الخميس 28 يوليو 2022م وفي الوقت الذي لم يكن بمنزل الشيخ علي سالم الحريزي رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة أحد عدى عدد 1 أو 2 من حراس المنزل ..

وأضاف البيان وعليــه فإن لجنة الاعتصام بالمهرة قيادة وأعضاء ومناصري لن تسكت على هذا الاعتداء وهذا الانتهاك لحرمة المنازل الخاصة لأبناء محافظة المهرة وفي غيابهم وسوف يكون الرد المناسب من قبل لجنة الاعتصام وكل أحرار المهرة بإذن الله في الوقت المناسب .