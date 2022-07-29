الاحتلال يلغي تراخيص 6 مدارس بالقدس وتحذيرات من أسرلة المناهج

العالم _ فلسطين

ويشمل قرار الإغلاق، ستّ مدارس، بدعوى ممارسة التحريض ضد الاحتلال والجيش في الكتب المدرسية، وفق مزاعم الاحتلال.

وذكرت مصادر صحفية أن المدارس التي سحبت تراخيصها هي مدارس الإيمان بأفرعها الخمسة في بلدة بيت حنينا، ومدرسة الكلية الإبراهيمية في حيّ الصوانة.

وأشارت إلى أن الدروس التي ادعت وزارة التعليم التابعة لكيان الاحتلال فيها تحريضًا هي: درس الهلال الأحمر الفلسطيني، ودرس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من كتاب التنشئة الوطنية والاجتماعية للصف الثالث الابتدائي.

من جهتها، حذرت وزارة شؤون القدس، من محاولات سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس في القدس المحتلة بالقوة.

وأشارت في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية وبعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول المنهاج الإسرائيلي، فإنها تحاول الآن فرضه بالقوة أو على أقل تقدير اعتماد مناهج تتبنى الرواية الإسرائيلية وتشطب الهوية الفلسطينية".

وأكدت وزارة شؤون القدس رفضها وإدانتها لكل المحاولات الإسرائيلية لأسرلة التعليم في مدينة القدس المحتلة من خلال الضغوط التي صعّدها الاحتلال ضد المدارس عبر سحب تراخيص واشتراط إعادتها بشطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية الفلسطينية.

وقالت: "محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس الفلسطينية بالمدينة".

وفرضت "بلدية الاحتلال" عام 2015، المنهاج الإسرائيلي على العديد من المدارس الفلسطينية بالقدس المحتلة.