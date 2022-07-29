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الخارجية المصرية: نتابع باستمرار حالة طبيب مصري تعرض لإطلاق النار والاعتداء بسكين في السعودية

الخارجية المصرية: نتابع باستمرار حالة طبيب مصري تعرض لإطلاق النار والاعتداء بسكين في السعودية
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس، بيانا حول تعرّض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق، لإطلاق النار والاعتداء بسكين بمنطقة القصيم في السعودية.

العالم _مصر

وقالت الخارجية إنها تتابع على مدار الساعة هذا الأمر، وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلا عن زيارة المواطن المصري المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت أن القنصل العام طارق المليجي يقوم بمتابعة تطورات القضية بشكل مستمر مع المسئولين بوزارتي الخارجية والداخلية في السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودا مقدرة في التعامل مع القضية.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن أطلق الرصاص على الطبيب المصري البالغ 55 عاما، بعد اعتراض الجاني على تشريح جثة شقيقه.

واعترض الجاني على تشريح جثة شقيقة، الأمر الذي تطور إلى إطلاق النار على الطبيب المصري، وضربه بسلاح أبيض في منتصف الوجه، بمركز السموم.

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الخارجية المصرية: نتابع باستمرار حالة طبيب مصري تعرض لإطلاق النار والاعتداء بسكين في السعودية

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