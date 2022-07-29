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اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا سيعقد اليوم الجمعة بمبادرة من الدول الغربية.

العالم - أوروبا

وأعلن بوليانسكي عن الاجتماع من خلال صفحته الخاصة على "تلغرام"، قائلا:

اليوم، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا عاديا بشأن أوكرانيا في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو. ولن يكون فيه موضوع محدد بشكل خاص - يبدو أن شركاءنا الغربيين السابقين طلبوه في آخر يوم عمل من شهر يوليو/تموز فقط حتى يتسنى على الأقل أن اجتماعا بشأن أوكرانيا واحدا سيعقد في غضون شهر.

واقترح أن عقد الاجتماع يجب أن يظهر "الاهتمام الثابت" بالموضوع، مضيفا أنه "لدينا ما نقوله".

وأشار إلى أن ممثل روسيا سيكون دوره في الحديث الـ12 على التوالي "أي بالكاد قبل الساعة 18:00

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