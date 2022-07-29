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الاحتلال يبعد 4 مقدسيين عن الأقصى

الاحتلال يبعد 4 مقدسيين عن الأقصى
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أبعدت قوات الاحتلال الصهيوني، أربعة مقدسيين عن المسجد الأقصى وأحياء مقدسية.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أصدرت -مساء الخميس- قراراً بإبعاد الشابين المقدسيين روحي كلغاصي وجهاد قوس، عن المسجد الأقصى، ستة أشهر.

وأضافت المصادر، أن سلطات الاحتلال استدعت الشاب المقدسي منتصر أبو ناب وأبلغته بإبعاده أسبوعا عن المسجد الأقصى.

وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال عن المسعف المقدسي مصطفى أبو ميالة، بشرط الإبعاد عن منزل عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وعدم الاقتراب من المستوطنين في الحي 5 أيام.

ووفق معطيات محافظة القدس، فقد صعدت قوات الاحتلال من سياسة الإبعاد عن الأقصى والقدس، حيث رصدت (711) قرار إبعاد خلال النصف الأول من العام الجاري كان نصفها قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، وهو يمثل ضعف عدد حالات الإبعاد عام 2021 الذي رصد فيه 365 قرارًا بالإبعاد عن مناطق مختلفة في القدس.

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