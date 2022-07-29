كييف تنفي شن هجوم على سجن بمنطقة يسيطر عليها الإنفصاليون

العالم - خاص بالعالم

الرواية من قبل الجيش الروسي والانفصاليين المدعومون من موسكو تقول إن قوات كييف قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت لجنة التحقيق الروسية ان الجانب الأوكراني أطلق النار على مركز اعتقال يحتجز فيه أفراد من كتيبة آزوف، من راجمات صواريخ أميركية من طراز هيمارس.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية، استهدف ليلا. واعتبرت ان هذا العمل الشائن إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام.

اما الرواية من الجهة المقابلة؛ تنقلها القوات المسلحة الأوكرانية وتنفي تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ان المحتلين الروس يسعون لتحقيق اهدافهم الاجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب 'جرائم حرب'، وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام.

كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن. ودعا في تغريدة على تويتر جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية?.

وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها 'عملية عسكرية خاصة' لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر.

هذه الحادثة القت بظلالها على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق نتيجة للحرب التي دخلت شهرها السادس الآن، لكن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.

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