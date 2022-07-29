آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة“الفجر العظيم”في المسجد الأقصى

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دعوات شبابية مقدسية وللقوى الوطنية استجابة لها الاطفال والنساء والشيوخ والشباب من كل القدس والداخل الفلسطيني.

ومن استطاع الوصول من ابناء الضفة الغربية لتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى ولدعواتهم المتطرفة التي دعت لتكثيف من اقتحامهم للمكان الطاهر.



وتحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبكل امكانياتها واجراءاتها للحد من تعاظم هذه الدعوات المتمثلة بالفجر العظيم.

لكن مخططها فشل في ظل اصرار الفلسطينين والمقدسيين لاحياء فجر الاقصى العظيم الذي يستمر ويتعاظم مع اصرار المقدسيين.

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