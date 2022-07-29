الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة“الفجر العظيم”في المسجد الأقصى

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

إنه فجر الاقصى العظيم، كما يطلق عليه المقدسيون للزحف والحشد نحو المسجد الاقصى المبارك لأداء  الصلاة ولتأكيد على عروبة وأسلامية القدس وأقصاها المبارك. 

العالم - مراسلون

دعوات شبابية مقدسية وللقوى الوطنية استجابة لها الاطفال والنساء والشيوخ والشباب من كل القدس والداخل الفلسطيني.

ومن استطاع الوصول من ابناء الضفة الغربية لتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى ولدعواتهم المتطرفة التي دعت لتكثيف من اقتحامهم للمكان الطاهر.

وتحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبكل امكانياتها واجراءاتها للحد من تعاظم هذه الدعوات المتمثلة بالفجر العظيم.

لكن مخططها فشل في ظل اصرار الفلسطينين والمقدسيين لاحياء فجر الاقصى العظيم الذي يستمر ويتعاظم مع اصرار المقدسيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استشهاد فتى الفلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

مسؤول أمني صهيوني: لسنا مستعدين للحرب القادمة

جدار جنين يفجّر الخلاف بين أجهزة كيان الاحتلال

إصابات بقمع الاحتلال تظاهرة ضد الاستيطان في رام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر ترفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا

فقدان الاتصال بسفينة تجارية عُمانية في المحيط الهندي

دعوات برلمانية ألمانية لتوريد الغاز الروسي عبر 'السيل الشمالي-2'

الخارجية اللبنانية تعرب عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كنعاني: البرنامج النووي الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

الحكيم يدعو القوى السياسية العراقية لتجاوز 'الحساسيات'