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الجيش يوعز لقائد سلاح البر لمساعدة المتضررين بسيول طهران

الجيش يوعز لقائد سلاح البر لمساعدة المتضررين بسيول طهران
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أوعز القائد العام للجيش الايراني، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، لقائد سلاح البر لمساعدة المتضررين بالسيول من خلال قيامه بقيادة ميدانية لايصال المساعدات الى المتضررين بالسيول الاخيرة التي اجتاحت عدة مناطق في ايران.

العالم - إيران

وأعلنت العلاقات العامة في الجيش الايراني أن قائد سلاح البر في الجيش العميد، كيومرث حيدري، قام وامتثالا لهذا الأمر بإعتباره القائد الميداني لارسال المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة يزد لايصال المساعدات الى المواطنين المتضررين جراء هذه السيول.

وقد هبت كل القوات التابعة لسلاح البر في الجيش لمساعدة المواطنين امتثالا لأمر العميد حيدري وقامت بايصال المساعدات الانسانية وما يحتاجه المواطنون من امكانات في الوقت الحالي.

كما وضعت هذه القوات في مختلف المحافظات في حالة تأهب قصوى لارسال الوحدات الهندسية الى هذه المحافظات التي تهددها السيول الجارفة.

في غضون ذلك اصدر قائد سلاح البر في الجيش حالة التأهب القصوى لدى كل الوحدات الهندسية واستخدام المعدات اللازمة التي تحتاجها المناطق المتضررية بالسيول في محافظة فارس لمساعدة المواطنين، داعيا الى استمرار ارسال هذه المساعدات.

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