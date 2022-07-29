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تحالف السيادة يحدد عدة شروط لحضور جلسة البرلمان العراقي القادمة

تحالف السيادة يحدد عدة شروط لحضور جلسة البرلمان العراقي القادمة
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أبلغ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عدم حضور نواب السيادة إلى جلسة البرلمان القادمة إلا بعد تلبية جملة شروط.

العالم - العراق

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