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أمريكا تدخل في أزمة لا سابق لها.. عمدة 'نيويورك' يدحض تصريحات بايدن

أمريكا تدخل في أزمة لا سابق لها.. عمدة 'نيويورك' يدحض تصريحات بايدن
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

نفى عمدة نيويورك، إريك آدامز، "تصريحات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم وجود ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية."

العالم- الأميركيتان

على النقيض من ذلك، يعتقد آدامز أن "البلاد تدخل في أزمة مالية لم يسبق لها مثيل"، ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنه قوله إن "وول ستريت تنهار، ونحن في ركود". وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن "الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لا يشبه الركود".

بعد ذلك تم إجراء 47 تعديلا على مقال في ويكيبيديا، مع إضافة أنه "لا يوجد إجماع عالمي على تعريف كلمة (الركود). والآن بدأ المستخدمون الآخرون محاولة تغيير المقال، بعد أن حظرت ويكيبيديا تحرير مقال (الركود) بعد خطاب بايدن".

ووفقا لـ "فوكس نيوز"، "فقد تم تغيير المقال 47 مرة على الأقل خلال الـ 24 ساعة الماضية والآن تم حظر محاولات المستخدمين الآخرين إجراء التغييرات على الإطلاق".

وقد اتضح أن "أحد المستخدمين قد أزال أي إشارات إلى التعريف المقبول عموما للركود، وادخل عبارة في المقال "لا يوجد إجماع عالمي على تعريف الركود"، حيث بدا، بحسب المنشور، أن إدارة بايدن أرادت، بهذه الطريقة، أن تؤكد أقواله بأنه "لا يشعر بالركود في الولايات المتحدة".

وتحذر ويكيبيديا القراء الآن من أن المقال ربما يكون قد "تأثر بالأحداث الجارية"، وتطلب عدم اعتبار المعلومات الموجودة على الصفحة موثوقة".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت في تقريرها، بوقت سابق، أن "الوضع في الاقتصاد الأمريكي يتوافق مع التعريف الدقيق للركود: يحدث مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين، وهو ما يلاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية".

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