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إيران تحصد المركز الثاني في بطولة آسيا بكرة الهدف للمكفوفين

إيران تحصد المركز الثاني في بطولة آسيا بكرة الهدف للمكفوفين
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

احرز الفريق الايراني بكرة الهدف مركز الوصافة في بطولة آسيا واوقيانوسيا التي اقيمت في البحرين بعد ان حل بالمركز الثاني.

العالم - إيران

وفي المباراة النهائية خسر الفريق الايراني امام نظيره الياباني بنتيجة 8/7 في مباراة ندية ومثيرة.
وكانت ايران قد هزمت كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي بالهدف الذهبي.

وكان الفريق الايراني لكرة الهدف قد الحق هزيمة مذلة بنظيره الاسترالي بنتيجة 14-4 في مباراته الاولى في بطولة "الأبسا" لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف.

تجدر الاشارة الى ان بطولة "الأبسا" لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف - البحرين 2022 للمكفوفين، اقيمت خلال الفترة من 25– 29 يوليو/تموز الجاري، بمشاركة 5 دول، وهي كوريا الجنوبية واليابان وتايلند وإيران واستراليا، وتضم 5 فرق رجال و4 فرق نساء.

الجدير بالذكر أن كرة الهدف تعتبر لعبة خاصة للمكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية، وتجمع في ممارستها بين القوة العضلية والتركيز الذهني وقوة حاسة السمع وردة الفعل، إذ تحتوي الكرة على أجراس تساعد اللاعبين على تحديد مكانها بدقة عالية.

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