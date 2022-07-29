طهران تعتزم ارسال مستشار اقتصادي لها الى بيلاروسيا

العالم - إيران

وأكد «فاطمي أمين» الذي كان يتحدث أمام جمع من التجار والناشطين الاقتصاديين الايرانيين في «مينسك» عاصمة جمهورية بيلاروسيا، ضرورة تعزيز الروابط بين الايرانيين المقيمين بهذا البلد مع المسؤولين البيلاروس لازدهار التجارة في هذا البلد.

وخاطب هذا المسؤول التجار الايرانيين قائلا: ان موضوع الاستثمار وتجارة الايرانيين في بيلاروسيا وعضوية ايران في الاتحاد الاوراسي يعتبران من المواضيع المهمة التي يجب التركيز عليه في التعامل مع الحكومة في بيلاروسيا.

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة: ان مسألة التنمية الاقتصادية لدى كلا البلدين والترانزيت من ايران تعتبر من المسائل المهمة لبيلاروسيا حيث يتابع هذا البلد الموضوع فيما سيتوجه المستشار الاقتصادي الايراني الى مينسك لمزاولة نشاطه.