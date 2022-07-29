نصف مليون طلب للتطوع في مونديال قطر 2022

العالم - قطر

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، الخميس، إن عدد المتقدمين للتسجيل في برنامج التطوع الذي يتيح المشاركة في جميع بطولات الاتحاد، زاد من 100 ألف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نصف مليون في الوقت الراهن.

وأعيد العمل ببرنامج المتطوعين منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو الأكبر من نوعه في عالم الرياضة، ويسمح لكل متطوّع مسجّل فيه أن يتقدم بطلب المشاركة في باقي بطولات الفيفا.

ووفق بيان الفيفا: "يبدو أن كأس العالم قطر 2022 قد زاد من حماس البعض مما جعل المسجلين للتطوع في بطولات الفيفا يزيد من 100 ألف شخص في أكتوبر/تشرين الثاني 2021 إلى نصف مليون".

ووصف رئيس الاتحاد، "جياني إنفانتينو"، هذا الإقبال بـ"أمر رائع"، مضيفاً: "مع نصف مليون مشترك، أصبح برنامج المتطوعين ومنصته مجتمعاً عالمياً حقيقياً".

واعتبر ذلك "يدل على الاهتمام الكبير بالمشاركة في كأس العالم بقطر"، مشيراً إلى أن للمتطوعين دوراً رئيسياً في كل بطولة.

وينتظر أن يغلق باب التطوع في مونديال قطر يوم الأحد المقبل، على أن يتم إجراء مقابلات لاختيار المرشحين للانضمام في 13 أغسطس/آب، أي قبل 100 يوم فقط من انطلاق أولى صافرات المونديال.

ويقام مونديال قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وفي الشتاء، بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ويقول القائمون عليه إنه سيكون غير مسبوق.