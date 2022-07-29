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مجلس المحامين التونسيين يدين التدخل الأميركي في شؤون البلاد

مجلس المحامين التونسيين يدين التدخل الأميركي في شؤون البلاد
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أنّ "بيان وزارة الخارجية الأميركية يمثل "تدخلاً سافراً وفجّاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

العالم - تونس

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين "إدانته التدخل الأميركي في الشأن التونسي، القائم على "منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه".

بيان مجلس المحامين التونسيين يأتي بعد بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيه إنّ "الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد "اتسم بتدني نسبة الإقبال على التصويت".

ورأى بيان الخارجية الأميركية أنّ "تونس شهدت، على مدار العام الماضي، تراجعاً مقلقاً عن المعايير الديمقراطية، إذ جرى تقويض الكثير من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ العام 2011"، وفق تعبيره.

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