حريق غابات في جنوب غرب تركيا يمتد إلى فندق

العالم- تركيا

وقال مسؤولون إن" حريق غابات اندلع في منطقة منتجع في جنوب غرب تركيا انتشر بسرعة إلى فندق يضم أيضا مدرسة تدريب سياحي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات."

وبدأ الحريق في منطقة منتجع إيسميلير، بالقرب من مدينة مرماريس الساحلية المطلة على بحر إيجة في مقاطعة موغلا.

وقال رئيس بلدية مرماريس محمد أوكتاي إنه" جرى إجلاء جميع من كانوا في الفندق والمباني المحيطة".

وأظهرت لقطات مصورة أحد جوانب الفندق التي اشتعلت فيها النيران، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

وقال مكتب حاكم موغلا إن" سبع مروحيات على الأقل وخمس طائرات لإسقاط المياه شاركت في إخماد النيران".