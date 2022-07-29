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الإمارات.. وفاة 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والبحث عن آخر بسبب السيول

الإمارات.. وفاة 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والبحث عن آخر بسبب السيول
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، مصرع 6 أشخاص، وفقد سابع، جميعهم من الجنسية الآسيوية، جراء السيول والأمطار التي لا تزال مستمرة ببعض المناطق في البلاد.

العالم - الإمارات

وجاء الإعلان بعد نفي أوردته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، مساء الخميس، لأنباء تحدثت عن سقوط وفيات بسبب السيول.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية، العميد الركن "علي سالم الطنيجي" إنه تم العثور على 6 اشخاص متوفين فيما لا يزال البحث مستمرا عن مفقود سابع، خلال الأمطار والسيول الأخيرة .

والأربعاء، أعلن الجيش الإماراتي تدخله في جهود الإنقاذ بإمارة الفجيرة التي تعرضت للخسائر الأكبر جراء المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب مناطق من الإمارات.

وتراوحت الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة، وكانت مصحوبة ببرق ورعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم، وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الإمارات خلال شهر يوليو/تموز منذ 27 عامًا.

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