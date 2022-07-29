الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا

'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا ( 16 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله. 

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن العدو الصهيوني مستمر في عدوانه وإرهابه ضد المدنيين والعزَّل، مشيرة إلى أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال.

وأوضحت أن تصاعد عمليات القتل والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدننا وقرانا المحتلة، تدلل على حالة الرعب التي يعيشها كيان العدو، والخشية من تصاعد عمليات المقاومة والاشتباك التي تربك حساباته وترعب جنوده ومستوطنيه.

وأشادت الجهاد الاسلامي، ببسالة أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة المحتلة، الذين يواصلون بكل إصرار وعزيمة درب الصمود والتحدي رغم عظم التضحيات، داعية لإبقاء جذوة الصراع والاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتقدمت الحركة بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد التي تقدم فلذة كبدها الوحيد، سائلين الله أن يلهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يجعل دم نجلهم البار ذخراً على طريق فلسطين.

روابط ذات صلة

استشهاد فتى الفلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

إصابات بقمع الاحتلال تظاهرة ضد الاستيطان في رام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الإطار التنسيقي يبدأ مشاوراته السياسية ويؤكد تمسكه بالسوداني

واشنطن ترد على تهديد زعيم كوريا الشمالية بـ'صدام عسكري نووي'

بالصور.. مراسيم تبديل الرايات في كربلاء المقدسة

الجزائر: مصرع 4 أطفال غرقا

'حماس': المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

اتفاق وزراء زراعة سوريا والعراق ولبنان والأردن على تعزيز التبادل التجاري