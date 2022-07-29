وضع صورة مقتدى الصدر على مقر تيار الحكمة في بغداد!

العالم-العراق

وقال شهود عيان ان الجمهور يرفع شعارات ضد تيار الحكمة بدأ بالتجمع امام مكاتب التيار في بعض مناطق بغداد، وذلك بعد ان تجمع أنصار تيار الحكمة الوطني، الجمعة، في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وررد متظاهرون شعارات ضد الاطار وتيار الحكمة.

وكان مصدر قد ذكر لـ"المسلة" ان انصار تيار الحكمة الوطني، تجمعوا في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في التجمع الذي حضره رئيس التيار عمار الحكيم في الساعة الرابعة عصراً.

وألقى الحكيم خطبة بين انصار بمناسبة العام الهجري الجديد، طرح من خلالها مبادرة لانهاء الازمة السياسية في بلاد.

وافاد مصدر أمني عراق، الجمعة، بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية أغلقت بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى بالكتل الكونكريتية”.

وأشار إلى انتشار الأمن بشكل مكثف حول تلك المنطقة.