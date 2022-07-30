السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

في الحرب الإستخباراتية مع الكيان الإسرائيلي.. إيران ترد الصاع صاعين

في الحرب الإستخباراتية مع الكيان الإسرائيلي.. إيران ترد الصاع صاعين
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

تهديدات زعماء الكيان الاسرائيلي المتكررة وشبه اليومية بإستخدام القوة ضد ايران ليست سوى خدعة الهدف من ورائها التغطية على الحرب الحقيقية، الحرب الإستخباراتية والاعلامية والنفسية، التي ينفذها هذا الكيان بدعم امريكي غربي عربي رجعي واضح، ضد ايران.

العالم - كشكول

خدعة الكيان الاسرائيلي وحلفائها هذه لم تنطل هي ايضا على ايران، التي أفشلت، بحكمة قيادتها وبصبر شعبها وبحنكة اجهزتها الامنية، كل ابعاد الحرب الإستخبارتية والاعلامية، حيث باتت شبكات التجسس تسقط الواحدة تلو الاخرى حتى قبل ان تدخل الاراضي الايرانية، ومنها ما تم تصفيتها في مناطق بعيدة عن الحدود.

كما هو الحال في الحرب العسكرية، عندما دفنت ايران حتى جرأة التعرض لها في قلوب اعدائها، لم تكتف في الحرب الاستخباراتية، بدفن حلم الكيان الاسرائيلي بوقف البرنامج النووي الايراني السلمي في قلوب زعمائه فحسب، بل نفذت خلال الاشهر الماضية وبنجاح عدة عمليات ضد هذا الكيان، كما كشف وزير الامن الايراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب.

من والواضح ان ايران تواجه حربا مركبة تطال مختلف المجالات السياسية والثقافية وإلاعلامية الى جانب الحرب الاقتصادية، وهي حرب جنودها عملاء باعوا أنفسهم للموساد الاسرائيلي من اجل المال، وفي مقدمة هؤلاء جماعة مجاهدي خلق الارهابية، ولكن فات الكيان الاسرائيلي وحلفاؤه، ان ايران التي واجهت الغرب والشرق والرجعية العربية، عندما شجعوا ودعموا ومولوا وسلحوا الدكتاتور صدام حسين على مدى ثماني سنوات، وانتصرت، دون ان تخسر شبرا واحدا من اراضيها، هي اقوى من ان ينال منها حفنة من العملاء، باعوا انفسهم للشيطان مرتين، في الاولى لصدام، وفي الثانية للصهاينة.

روابط ذات صلة

وزير الامن الايراني: نفذنا عمليات ناجحة ضد الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. السيد نصرالله: كل ما عندنا هو من عاشوراء

تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود في أمريكا

شاهد بالفيديو.. مسؤول يعدد المصالح السعودية الفرنسية المشتركة في اليمن

زيارة بن سلمان الاوروبية وتلميع  الصورة

مصرع 53 شخصًا وفقد 16 شخصًا آخر جراء السيول الأخيرة في ايران

في الحرب الإستخباراتية مع الكيان الإسرائيلي.. إيران ترد الصاع صاعين