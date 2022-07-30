هل دخل الصحفي الصهيوني لمكة بتأشيرة دخول؟

خاص بالعالم

ولم يتقبل الشارع هذا الامر، وتساءل بان هذا الصحفي هو عدو صهيوني، كيف يدخل المملكة وكيف يحدث هذا ونحن نتفرج وامننا مخترق بهذه الطريقة؟

واصدرت الحكومة السعودية بياناً مخادعاً للشعب السعودي، حيث قالت انه على وقع موجة الغضب من سماع السعودية من دخول صحفيين اسرائيليين الى الاراضي المقدسة خلال موسم الحج، اكتفت الحكومة بالخروج عن صمتها عبر بوابة الامن العامة وتحميل احد المواطنين المسؤولية واحالته الى المحكمة، باعتبار انه كان متواطئاً مع صحفي يحمل الجنسية الامريكية، كان قد نقل وسهل دخوله الى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، من دون ان تقر ان الصحفي صهيوني.

والموضوع هذا غير عبثي وخطأ، بل ان هذا الصحفي الصهيوني وغيره ليعملوا عملاً محدداً.. فما هو؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل عن لسان المعارضة السعودية في سياق الفيديو المرفق..