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شاهد بالفيديو.. أنصار الصدر يقتحمون الحواجز نحو المنطقة الخضراء

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

نظم انصار التيار الصدري تظاهرة حاشدة نحو المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان القوات الامنية العراقية قامت منذ يوم أمس بنصب أربعة حواجز اسمنتية لمنع المتظاهرين من الوصول الی المنطقة الخضراء؛ الا ان المتظاهرون، اجتازوا اليوم جميع الحواجز الاسمنتية.

وأكد مراسل العالم ان المتظاهرين لم يكونوا فقط من بغداد، بل البصرة والناصرية وغيرها من المحافظات العراقية.

وبيّن مراسل العالم ان المطلب الاساسي للمتظاهرين هو عدم ترشيح السوداني والتاكيد على ان الكتلة الصدرية لم تغادر العملية السياسية؛ مؤكداً ان الهدف من تظاهرات اليوم هو منع جلسة البرلمان من الانعقاد لاختيار الرئيس ورئيس الوزراء.

وكان أنصار الصدر قد اقتحموا مبنی البرلمان يوم الاربعاء احتجاجاً علی ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

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