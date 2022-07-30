عمال أجانب ضحايا القصور الحكومي في الإمارات بمواجهة السيول

العالم-الامارات

وقضى هؤلاء في ظل سوء المرافق التي يقيمون فيها وسط انتقادات حادة في الدولة للقصور الحكومي في التعامل مع الأزمة لاسيما في الفجيرة.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية علي الطنيجي “يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول” مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا.

وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود “وقد فارق الحياة”.

وبحسب الطنيجي فإن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول “عادوا إلى منازلهم”، مضيفاً أنه “تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول”.

وشهدت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة منذ الأربعاء تساقط كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في هذا الوقت من العام.

وتم إنقاذ أكثر من 870 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة الخميس، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وشهدت دولة الإمارات أمطارا كثيفة تسببت في حدوث فيضانات وسيول في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية وقصور حكومي في مواجهة الأزمة.

وتضررت مناطق واسعة الإمارات الشرقية للبلاد (الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة) مساء الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق، نتيجة حالة مناخية استثنائية ناجمة عن منخفض جوي نادر في منتصف الصيف بحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”.

وعلق العديد من المواطنين في السيول، وتساؤل بعضهم عن الشرطة وإدارات الأزمات والطوارئ في مثل هذه اللحظات.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو متنوعة للحظة اجتياح السيول المحال التجارية والشوارع، إضافة إلى لحظة غمر المياه عشرات المركبات والسيارات.

فيما ناشد متابعون السلطات الإماراتية بتسخير جهودها في إنقاذ العالقين والتعويض على المتضررين وكذلك إلى إظهار الدعم من كافة الإمارات الأخرى للفجيرة الأكثر تضررا.

وكذلك طالب مغردون أهالي خورفكان والفجيرة وما جاورهما بفتح منازلهم ومجالسهم، للأسر القادمين من إمارات أخرى عالقين في الشوارع بسبب الأمطار ولا يستطيعون العودة.

*امارات ليكس