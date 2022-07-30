السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله قاسم يصدر بيانا حول شعار عاشوراء البحرين

آية الله قاسم يصدر بيانا حول شعار عاشوراء البحرين
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدر العالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا بمناسبة ذكرى ملحمة عاشوراء للإمام الحسين عليه السلام.

العالم-البحرين

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

عظَّم اللّه أجُورَنا جميعاً بذكرى فاجعةِ الطَّفِ الأليمةِ، واستشهادِ الإمامِ الحقِّ المعصومِ أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام.

الكلمةُ المنقولةُ عن سيّدِ شُهداءِ كربلاء عليه السلام (أمضي على دين النبي) والتي تشهدُ بِصدقِها إمامتُه المصطفاةُ من اللّهِ عزّ وجل، والثابتةُ يقيناً نقلاً، وعِصمتهُ المُبرَهنُ عليها نصّاً، والتي يُحتِّمُها مقامُ الإمامةِ عقلاً، لا تتركُ مجالاً لمؤمنٍ أن يتَّخذَ في كلِّ حياتهِ منهجاً على خلافِها، وهي فَيْصَلُه في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذُ به.

مِقياسُنا مِقياسُ الإمام، رِضانا من رِضاه، غَضبُنا من غَضبِه، منظُورُنا تابعٌ لمنظورِه. وبهذا يصدِقُ الاِئتمام، ولا صِدْقَ له بدونه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيسى أحمد قاسم
٢٩ يوليو ٢٠٢٢م

تصنيف :

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء

شاهد.. السيد نصرالله: كل ما عندنا هو من عاشوراء

هذا ما قاله آية الله عيسى قاسم بمناسبة عيد الغدير الأغر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سياسي عراقي مخاطبا المتظاهرین: لاتخرج في تظاهرات هي ليست لك

محكمة أمريكية تأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية

قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

شاهد بالفيديو.. العراق؛ توافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري مصلحة عليا

بالفيديو.. الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة

عمال أجانب ضحايا القصور الحكومي في الإمارات بمواجهة السيول