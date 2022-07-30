بالفيديو.. الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة

العالم-السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، بأن فريق عمل متخصص لكسوة الكعبة المشرفة تولى تفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وذكرت أنه تم تركيب الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب بعد رفع كل جنب على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفرده على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بعد ربطه وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد حلّ حبال الجنب القديم من خلال تحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد.

وتكررت هذه العملية 4 مرات لكل جانب حتى اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وبدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم لوجود "الميزاب" الذي توجد له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، ثم توضع الستارة التي يحتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود، والتي تقدر بنحو 3.30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم تعمل 3 فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيراً تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد)، وتكتب عليها عبارات (يا الله يا الله)، (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده)، و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، إضافة إلى 6 قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو 850 كيلوجراماً من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة باللون الأسود، و120 كيلوغراماً من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.